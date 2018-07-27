Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июля

КИШИНЕВ , 27 июл — Sputnik . По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы.

Температура воздуха ночью составит +22…+24 С. Днём воздух прогреется до +27 С.

Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме. В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.

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Температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

православной церкви 27 июля почитается память святого Акила — одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании.

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