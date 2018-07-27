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Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июля
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Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 июля 

Sputnik Молдова 56 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы.
Температура воздуха ночью составит +22…+24 С. Днём воздух прогреется до +27 С.
Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме. В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.
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Температура воздуха существенно не изменится.
Народные приметы
В православной церкви 27 июля почитается память святого Акила — одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании.
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Вместе со своей супругой Присциллой Акила поселился в Коринфе и там познакомился с апостолом Павлом. Вместе они стали заниматься распространением христианской веры. Кроме того, 27 июля — это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского — известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.
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