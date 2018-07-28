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Жара и грозы: какую погоду ждать жителям Башкирии
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Жара и грозы: какую погоду ждать жителям Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии вот уже всю неделю стоит по-летнему жаркая погода. Кто-то спешит на пляж, а кто-то и в сады-огороды. Стоит отметить, что небесная канцелярия благосклонна к жителям республики и сегодня, 28 июля, облачно и преимущественно без осадков, хотя днем по северу может пройти небольшой кратковременный дождь, а где-то даже гроза.
Погода так и шепчет
Ветер неустойчивый слабый, днем порывистый.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, в северных и горных районах столбик термометра опустится до +8°, днем же будет очень жарко 27…32 градуса.
О том, как пережить уральскую жару, особенно если вы находитесь в городе, а до отпуска ещё далеко, рассказали медики.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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