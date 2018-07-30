В Башкирии резко понизится температура воздуха

Синоптики прогнозируют до +3 градусов ночью

В ближайшие сутки по Башкирии ожидается переменная облачность. В отдельных районах прогнозируются дожди, ночью на юго-востоке региона до умеренного.

Ветер восточного направления сменится на северо-восточное, 5-10 метров в секунду, возможны порывы.

— Температура воздуха ночью 10-15°, по востоку +3, +8, днем 22-27°, по востоку до 17°, — сообщили в Башгидрометцентре.