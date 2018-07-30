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В Башкирии резко понизится температура воздуха
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В Башкирии резко понизится температура воздуха 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Синоптики прогнозируют до +3 градусов ночью
В ближайшие сутки по Башкирии ожидается переменная облачность. В отдельных районах прогнозируются дожди, ночью на юго-востоке региона до умеренного.
Ветер восточного направления сменится на северо-восточное, 5-10 метров в секунду, возможны порывы.
— Температура воздуха ночью 10-15°, по востоку +3, +8, днем 22-27°, по востоку до 17°, — сообщили в Башгидрометцентре.
В МЧС республики предупредили о тумане в ночные и утренние часы. Водителям стоит быть осторожнее, видимость снизится до 500 — 1000 метров.
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