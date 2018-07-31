Порывистый ветер и небольшой дождь: какая погода ждет жителей Башкирии в последний день июля 

Вот и подошел к концу еще один летний месяц, уже завтра июль сменится июнем и до осени останется рукой подать. Небесная канцелярия решила, что пора подготовить жителей республики к следующему времени года и преподнесла неприятный сюрприз. Так, сегодня, 31 июля, ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, ночью по юго-востоку республики до умеренных.
В воздухе ощущается осень
Порывистый ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов, по востоку и вовсе понизится до +3…+8°, днем же будет теплее и столбик термометра покажет 22…27 градусов, по востоку до 17°.
Автолюбителям стоит быть предельно внимательным, ведь ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500-1000м.
Погода будто испытывала жителей столицы Башкирии на прочность, насылая то снегопады, то потопы, то проливные дожди, то ураганы, то пыльные бури. Жаркого лета уфимцы так и не почувствовали, зато в полной мере ощутили все прелести затяжной осени