Ливни, грозы и летний зной: какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни июля

Вот и подходит к концу еще один летний месяц, какая же погода будет царить в республики, рассказали синоптики. Так, завтра, 29 июля, в Башкирии будет облачно с прояснениями.

В республику снова придут дожди

Ночью в северной половине и днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах пройдут ливни и грозы. В южных районах республики будет без осадков.

Ветер ночью переменных направлений со скоростью от 0 до 5 метров в секунду, днем будет дуть с севера и севера-запада — 7-12 м/с, временами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, в горных районах до +9°, днем столбик термометра покажет 21…26°, по югу республики до 31 грудуса.

Автолюбителям стоит быть внимательнее, ведь на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в дожде до 1-2 км.

Не так давно в республики царила непогода, тогда фотографии с «замерзающими» молниями выложили участники сообществ в соцсетях.