Дожди, ливни и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни июля

Теплые и солнечные денечки подошли к концу. Небесная канцелярия решила освежить жителей Башкирии и на новую рабочую неделю принесла и новый погодный виток. Так, сегодня, 30 июля, в республике будет царить облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных.

В республику придут дожди

В отдельных районах пройдут ливни и грозы.

Ветер будет дуть с севера и севера-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, временами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем столбик термометра покажет +20… +25 °C.

Автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь на автодорогах утром местами туман, видимость 500–1000 м.