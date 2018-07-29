Ещё
Дожди, ливни и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дожди, ливни и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни июля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Теплые и солнечные денечки подошли к концу. Небесная канцелярия решила освежить жителей Башкирии и на новую рабочую неделю принесла и новый погодный виток. Так, сегодня, 30 июля, в республике будет царить облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных.
В республику придут дожди
В отдельных районах пройдут ливни и грозы.
Ветер будет дуть с севера и севера-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, временами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем столбик термометра покажет +20… +25 °C.
Автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь на автодорогах утром местами туман, видимость 500–1000 м.
ufa1.ru: последние новости
Жарко и безветренно: погода в Башкирии остается летней Синоптики рассказали, каким будет второй летний месяц в Башкирии Щербатая луна: уфимцы стали свидетелями красного затмения ночного светила
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала31
Трампу предложили союз с Россией167
Две женщины украли почти миллиард и попались44
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»944
Российский певец пропал без вести перед концертом32
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение