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Погода 28 и 29 июля в Новосибирске: прохладно и хмуро
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Погода 28 и 29 июля в Новосибирске: прохладно и хмуро 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В ближайшие дни погода в Новосибирской области существенно не изменится, дни будут относительно теплыми, а ночи прохладными, и практически ежедневно возможны осадки. В субботу наш регион снова окажется в центре высотного циклона. По области прогнозируются дожди, но в Новосибирске преимущественно без осадков, сообщает новосибирский Гидрометцентр.
В субботу, 28 июля, ночью +10, +12 градусов, днем +20, +22 градуса. Пасмурно, преимущественно без осадков, ветер 3—
8 метра
в секунду. В ночь на субботу произойдет рекордное лунное затмение, самое продолжительное в XXI веке — тень Земли скроет Луну почти на час. Однако синоптики не гарантируют, что облачность не помешает наблюдателям в Новосибирске.
В воскресенье, 29 июля, ночью +11, +13 градусов, днем +22, +24 градуса. Пасмурно, преимущественно без осадков, ветер 3—
8 метра
в секунду.
Росгидрометцентр, «Яндекс. Погода» и Weather.com дают аналогичный погодный сценарий, прогнозируя такую же температуру, облачность в субботу и небольшие дожди в воскресенье.
Следующая неделя начнется с похолодания — в понедельник, 30 июля, столбик термометра опустится до +15, +18 градусов. Ночью и утром ожидаются небольшие дожди. Ветер будет с порывами до  14 метров
в секунду.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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