В Волгограде дожди и грозы сменит 36-градусная жара

Волгоградской области синоптики прогнозируют перемену погоды. Пришедшие на неделю грозовые дожди в ближайшие дни сменит летний зной. Жители столицы региона почувствуют приход жары уже в субботу.

Сегодня городу-герою обещают последний в ближайшее время ливень

Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии, сегодня в регионе вновь пройдут дожди. — Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Восточный и юго-восточный ветер во время выпадения осадков достигнет порывов до 18 м/с, — сообщили в ЦГМС. — Температура воздуха днём прогреется до +27…+32°С, местами до +37ºС.

Метеорологи обещают в пятницу грозу и Волгограду

— Во время дождя поднимется сильный ветер, порывами 13–18м/с. Столбик термометра раскалится до 33 °С, — рассказали в волгоградском центре по гидрометеорологии. — Завтра осадков не прогнозируется. Температура воздуха прогреется до +36ºС. В воскресенье в Волгограде ожидается такая же жаркая и безоблачная погода.