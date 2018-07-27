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В Волгограде дожди и грозы сменит 36-градусная жара
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В Волгограде дожди и грозы сменит 36-градусная жара 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области синоптики прогнозируют перемену погоды. Пришедшие на неделю грозовые дожди в ближайшие дни сменит летний зной. Жители столицы региона почувствуют приход жары уже в субботу.
Сегодня городу-герою обещают последний в ближайшее время ливень
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии, сегодня в регионе вновь пройдут дожди. — Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Восточный и юго-восточный ветер во время выпадения осадков достигнет порывов до 18 м/с, — сообщили в ЦГМС. — Температура воздуха днём прогреется до +27…+32°С, местами до +37ºС.
Метеорологи обещают в пятницу грозу и Волгограду.
— Во время дождя поднимется сильный ветер, порывами 13–18м/с. Столбик термометра раскалится до 33 °С, — рассказали в волгоградском центре по гидрометеорологии. — Завтра осадков не прогнозируется. Температура воздуха прогреется до +36ºС. В воскресенье в Волгограде ожидается такая же жаркая и безоблачная погода.
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