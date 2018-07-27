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Облачно и жарко: какая погода ожидает ростовчан на выходных
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Облачно и жарко: какая погода ожидает ростовчан на выходных 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Столбик термометра на этих выходных поднимется выше отметки +30  В ближайшие дни ростовчанам стоит запастись солнцезащитными кремами и темными очками. Как сообщают синоптики, в донской столице будет жарко и ветрено. — Днем в пятницу, 27 июля, ожидается малооблачная погода. Столбик термометра поднимется до отметки +34 градуса. Ветер восточный 3,7 метра в секунду. Ночью будет ясно. Температура воздуха понизится до +26, — обещает «Яндекс. Погода». В субботу днем будет аналогичная погода — облачно, и воздух прогреется до +33 градусов. Правда, ветер усилится до 5,2 метров в секунду. А ночью возможен небольшой дождь. — В воскресенье, 29 июля, погода без изменений. Днем также +33 градуса и облачно с прояснениями. Ветер восточный 5 метров в секунду. Ночью температура упадет почти на десять градусов — до +24, — утверждают синоптики.
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