Жара не покидает: москвичи столкнутся с неожиданно летней погодой

В некоторых местах столицы нагрянет дождь.

Субботний день 28 июля обещает быть жарким — столбики термометра достигнут отметки в 30-32 градусов тепла. Влажность ожидается достаточно высокая — 80 процентов. Местами в столице будут лить дожди. Юго-восточный московский ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Суббота в городе окажется, согласно практике, облачной. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Напомним, ранее синоптики предполагали, что пятница 27 июля окажется самым жарким днем недели.