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Жара не покидает: москвичи столкнутся с неожиданно летней погодой
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Жара не покидает: москвичи столкнутся с неожиданно летней погодой 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В некоторых местах столицы нагрянет дождь.
Субботний день 28 июля обещает быть жарким — столбики термометра достигнут отметки в 30-32 градусов тепла. Влажность ожидается достаточно высокая — 80 процентов. Местами в столице будут лить дожди. Юго-восточный московский ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Суббота в городе окажется, согласно практике, облачной. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Напомним, ранее синоптики предполагали, что пятница 27 июля окажется самым жарким днем недели.
Вечерняя Москва: последние новости
Меторолог: погода в Москве близка к температурному рекорду Владимир Путин предложил властям Греции помощь в борьбе с лесными пожарами‍ Похолодание придет в столицу на следующей неделе
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