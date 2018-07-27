Лето по-нашему: Москву захлестнет жара

Однако, столица испытает на себе атаку проливных дождей в некоторых районах.

Пятница 27 июля обещает быть теплой — температура воздуха достигнет 27-29 градусов. Однако, по сложившейся июльской традиции, днем будет облачно. Более того, местами на столицу нахлынут дожди, но небольшие. Восточный московский ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Погода в ночь с пятницы на субботу 28 июля останется приблизительно той же, разве что температура воздуха опустится до 20-22 градусов тепла, сообщает Росгидрометцентр

Напомним, ведущий специалист погодного центра «Фобос» рассказал «Вечерке» о том, что 27 июля станет самым жарким днем недели, а также прогнозировал поднятие столбика термометра до 33 градусов тепла.