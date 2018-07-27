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Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Крыму в пятницу
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Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в Крыму в пятницу 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до 31 градуса жары, сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики предупреждают о кратковременных грозовых дождях в течение дня. Юго-западный ветер в порывах будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +18…+20, днем — +29…+31 градус.
В Севастополе осадков не предвидится. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +21…+23, днем — +27…+29 градусов.
На Южном берегу Крыма днем также пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер при непогоде будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла, днем — от +28 до +30.
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