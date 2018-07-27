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Шквалистый ветер замедляет процесс ликвидации тления на полигоне в Черногорске
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Шквалистый ветер замедляет процесс ликвидации тления на полигоне в Черногорске 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Власти Хакасии четвертый день пытаются остановить тление мусорного полигона.
«Неблагоприятная погода и шквалистый ветер несколько замедляют процесс тушения тлеющего мусора. В Черногорске в двух точках были проведены замеры воздуха на показатели окислы серы, азота, углерода, взвешенных частиц, а также формальдегида. Результаты показали, что уровни загрязнения не превышают гигиенические нормативы», — говорится в сообщении регионального правительства.
В течение нескольких прошлых дней отсыпано около 10 тысяч кубических метров грунта. Для ликвидации ЧС привлечены КамАЗы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, всего 27 единиц техники и 31 человек.
В ночь на 24 июля из-за усиления ветра пожароопасная обстановка на полигоне в Черногорске осложнилась, резко повысился уровень задымления. Введен режим ЧС.
фото: пресс-служба правительства
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