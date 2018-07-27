Как перекроют центр, кто выступит и какая погода: шпаргалка по празднованию дня рождения Тюмени

В эту субботу, 28 июля, Тюмень будет отмети 432 день рождения

28 июля Тюмень отметит свой 432-й день рождения. Празднование начнется с самого утра и закончится уже ближе к полуночи. Как ограничат движение в городе, какие мероприятия пройдут, как будет ездить общественный транспорт — всю информацию мы собрали в одной инструкции.

Куда сходить?

В этот день для горожан проведут сотни мероприятий. На площадях пройдут фестивали кофе, еды и барбекю, улица Дзержинского снова превратится в площадку «Тюмень мастеровая». Хедлайнерами праздника станут хор Турецкого и Диана Гурцкая . Завершится празднование фейерверком на набережной. Все-все-все мероприятия мы собрали в праздничной афише.

Какая будет погода?

Синоптики обещают, что будет тепло. Днем воздух прогреется до 29 градусов, будет облачно с прояснениями, возможно будут кратковременные дожди.

Какие улицы перекроют?

Практически все гуляния пройдут в центре города. Из-за множества мероприятий девять улиц будут перекрыты с 8 утра до часу ночи. Ограничения затронут участки улиц Республики, Коммунистической, Казанской, Дзержинского, Первомайской, Володарского и Механической.

Схема перекрытия улиц

С вечера 27 июля по утро 30 июля также будет перекрыт участок улицы Широтной. Для машин и автобусо закроют выезд и въезд на улицу Пермякова.

Как будут ездить автобусы и маршрутки?

Весь городской транспорт будет объезжать массовые гуляния. Из-за праздника автобусы и маршрутки будут ездить по расписанию будних дней, но на дачные автобусы исключение не распространяется — у них будет действовать график выходного дня.

Транспорт, курсирующий до Дома Обороны и обратно, будет объезжат перекрытия по улицам Полевой, Ямской, Клары Цеткин, Гранитной, Чернышевского.

После фейерверка горожан будут ждать автобусы, чтобы отвезти всех домой.

— От остановки «Университетская» в сторону центра города будет организовано движение маршрутов №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 39, 47, 48, 51, 55, 88. В сторону Дома обороны и ДОК « Красный Октябрь » можно будет уехать от остановки «Строительный институт ТИУ» автобусами №№ 2, 17, 30, 55. Автобусы будут отправляться по мере заполнения, — рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Схема движения автобусов в День города

Продадут ли алкоголь?

Нет. В День города в магазинах продажа спиртного будет запрещена. Алкоголь можно будет приобрести только в заведениях общепита.