Жарко и безветренно: погода в Башкирии остается летней

В вечер пятницы можно погулять в тени городских парков

Сегодня, 27 июля лето явно не собирается сдавать позиции. Погода в республике останется жаркой и безветренной. Каких-либо опасных явлений не прогнозируется. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, а днем столбики термометров покажут 28-33 градуса. Осадков сегодня тоже не будет.

На дорогах может быть дымка, которая ограничит видимость на один-два километра, в некоторых районах может быть туман с прямой видимостью 500-1000 метров.

Погода дает жителям еще немного времени чтоб насладиться летом и купальным сезоном. Благо и выходные близятся.