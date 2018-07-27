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Жарко и безветренно: погода в Башкирии остается летней
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Жарко и безветренно: погода в Башкирии остается летней 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В вечер пятницы можно погулять в тени городских парков
Сегодня, 27 июля лето явно не собирается сдавать позиции. Погода в республике останется жаркой и безветренной. Каких-либо опасных явлений не прогнозируется. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, а днем столбики термометров покажут 28-33 градуса. Осадков сегодня тоже не будет.
На дорогах может быть дымка, которая ограничит видимость на один-два километра, в некоторых районах может быть туман с прямой видимостью 500-1000 метров.
Погода дает жителям еще немного времени чтоб насладиться летом и купальным сезоном. Благо и выходные близятся.
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