Выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми

Последние выходные июля будут теплыми и дождливыми. По прогнозам синоптиков, в среднем днем воздух будет прогреваться до +22 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до +12.

Так, в субботу, 28 июля, в дневное время воздух прогреется до +21. Однако весь день будет идти дождь. Ночью будет всего +12. Нежарко будет и в воскресенье. 29 июля ночью синоптики обещают +11, днем +22, переменная облачность и осадки.

Прохладной будет и следующая неделя. По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник будет всего 19 градусов тепла.