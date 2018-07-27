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Выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми
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Выходные в Красноярске будут теплыми и дождливыми 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Последние выходные июля будут теплыми и дождливыми. По прогнозам синоптиков, в среднем днем воздух будет прогреваться до +22 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до +12.
Так, в субботу, 28 июля, в дневное время воздух прогреется до +21. Однако весь день будет идти дождь. Ночью будет всего +12. Нежарко будет и в воскресенье. 29 июля ночью синоптики обещают +11, днем +22, переменная облачность и осадки.
Прохладной будет и следующая неделя. По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник будет всего 19 градусов тепла.
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