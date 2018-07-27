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В Бельгии зафиксировали очередной температурный рекорд
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В Бельгии зафиксировали очередной температурный рекорд 

РИА Новости 42 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Очередной температурный рекорд зафиксирован в Бельгии: столбик термометра в Восточной Фландрии перевалил за 38 градусов по Цельсию, сообщил в пятницу представитель королевского метеорологического института KMI/IRM.
"Город Зелзате — 38,2 градуса! Самое жаркое сегодня место в Бельгии и рекорд на станции. Еще никогда в Восточной Фландрии не было так жарко", — сообщил в своем аккаунте в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Согласно статистическим данным института, средние температуры для июля в Бельгии варьируются от 18 до 23 градусов.
В четверг метеостанция в Брюсселе также фиксировала температурный рекорд для этого дня — +34 градуса. Вечером жара сменилась проливными дождями с грозами и сильными порывами ветра, приведшими к падению деревьев и затоплению ряда улиц.
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