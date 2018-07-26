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Рекордная жара в Бельгии сменилась ливнями с грозами
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Рекордная жара в Бельгии сменилась ливнями с грозами 

Мир24 1 час назад
Сильнейшая за последние годы жара в Бельгии, сменилась проливными дождями с грозами и сильными порывами ветра, приведшими к падению деревьев и затоплению ряда улиц, в том числе в Брюсселе.
Необычно жаркая и засушливая погода держалась в Бельгии в течение нескольких дней. В четверг метеостанция в Брюсселе зафиксировала новый температурный рекорд для этого дня — 34 градуса (в 2006 году в этот было 33,5). А трассу E314 в сторону Брюсселя пришлось перекрывать, потому что дорожное полотно в буквальном смысле расплавилось и пошло «складками».
А вечером над некоторыми районами прошел циклон, который привел к выпадению крупного града над Льежем, сильным грозам в Шарлеруа и проливному дождю в бельгийской столице, вызвавшему подтопления туннелей и дорог.
Кроме того, в связи с прохождением грозового фронта была приостановлена работа международного аэропорта Брюсселя, что привело к задержкам в расписании. На данный момент задержки затронули порядка 30 рейсов на вылет.
Сообщения о пострадавших в результате стихии от полицейских и спасательных служб пока не поступали.
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