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Олени пришли на пляжи купаться с финнами
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Олени пришли на пляжи купаться с финнами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Северпост
Жара в финском городе Рованиеми замучила животных. Олени отправились купаться в водоемы вместе с людьми. Об этом в Facebook рассказал житель Финляндии Пекка Нииниваара.
«Сегодня жаркий день в Рованиеми (посмотрел на термометр, а там +32 градуса!). На пляже люди стали не единственными, кто пытался хоть как-то охладиться в водах Кемийоки. Этот вид оленей был обнаружен в Северной Америке, сейчас они свободно гуляют по Северной Финляндии», — написал молодой человек у себя на странице.
Парнокопытные зашли в воду, чтобы попить и искупаться. После себя они оставили шерсть. У оленей начался период линьки. Впрочем людей незваные гости не смутили. Наоборот, местные жители с удовольствием фотографировались с животными.
В настоящий момент жара в этом регионе Финляндии спала. Температура воздуха снизилась до своей климатической нормы. Столбики термометров показывают там +23 градуса. Однако долго радоваться прохладе местным жителям не удастся. На следующей неделе их опять ожидает знойная погода. Метеорологи обещают лапландцам до +30 градусов.
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