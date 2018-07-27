ВОЗ рассказала, как спастись от жары в квартире

ЖЕНЕВА, 27 июля. / ТАСС /. Потепление климата не оставляет человечеству выбора: от жары, наносящей вред здоровью, нужно уметь защищаться. Об этом напомнила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая рекомендации в связи со свирепствующими сейчас в ряде регионов Земли зноем и засухой. Она советует, в частности, поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов Цельсия, а ночью не выше 24, развешивать влажные полотенца в комнатах, проветривать квартиру, раскрывая окна ночью и рано утром, а для ночного сна выбирать самую прохладную часть дома.

Дальше будет еще жарче

"Воздействие жары на население усиливается из-за изменения климата, и эта тенденция продолжится", — констатирует ВОЗ.

Вследствие высокой температуры может существенно увеличиваться смертность, предупреждает она, напоминая, что в России в 2010 году продолжавшаяся 44 дня «тепловая волна» привела к тому, что смертность в этот период составила 56 тыс. человек, а в Европе в июле — августе 2003 года из-за жары умерло около 70 тыс. человек. С 2000-го по 2016 год число людей, которые подвергаются воздействию волн тепла, увеличилось в мире на 125 млн человек, напоминает организация, а в особенно жарком 2015 году «испытание жарой» выпало на долю 175 млн человек.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает не только ситуация нынешнего года. Организация подчеркивает, что «частота и интенсивность волн тепла увеличатся в XXI веке вследствие изменения климата».

Продолжительные периоды высокой дневной и ночной температуры приводят к «психологическому стрессу для человеческого тела», что в глобальном масштабе усиливает факторы, ведущие к смерти. Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях, диабете и почечных заболеваниях. Жара может приводить также к снижению производительности труда, затруднять работу медицинских служб, вызывать перебои в подаче электроэнергии и транспортном сообщении.

Группа риска — пожилые и больные

Тем не менее, уверены эксперты в Женеве, «отрицательное влияние жары на здоровье является предсказуемым и может быть предотвращено». Среди рекомендаций ВОЗ — периодическое измерение температуры в квартире, причем «в идеале она должна удерживаться ниже 32 градусов днем и 24 ночью».

"Переместитесь в самую холодную комнату в доме, особенно ночью", — советуют специалисты. А если дома днем все равно жарко, то, согласно их рекомендации, нужно выходить на улицу днем на два — три часа и проводить это время в тени. В особенно сильную жару покидать дом не рекомендуется.

Следует избегать физических нагрузок, насколько это возможно. Если все же нельзя полностью исключить тяжелую работу, то нужно выполнять ее в самое прохладное время суток — обычно это утреннее время с 04:00 до 07:00. Для охлаждения тела рекомендуется принимать душ или ванну, обтираться влажным полотенцем, регулярно пить, но только не алкоголь. Не следует также злоупотреблять напитками с содержанием кофеина и сахара.

"Уменьшите жару внутри квартиры или дома. Закройте окна и ставни, особенно с солнечной стороны. Выключите электрический свет и столько электроприборов, сколько возможно", — советует ВОЗ. Нужно задвинуть шторы, опустить жалюзи, развесить в комнатах влажные полотенца для охлаждения воздуха. Облегчение может принести вентилятор, однако при температуре выше 35 градусов он может оказаться бессилен предотвратить вызванное теплом ухудшение самочувствия.

Особое внимание нужно уделить заботе о людях с хрупким здоровьем. Необходимо не менее одного раза в день навещать одиноких пожилых и больных людей, а также справляться о самочувствии друзей и родственников, которые часто проводят время в одиночестве. При наличии симптомов теплового удара следует срочно вызвать врача.