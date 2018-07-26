Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 июл — РИА Новости Крым . В выходные дни в Крыму прогнозируются дожди с грозами и жара. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"В ближайшие трое суток (пятница-воскресенье — ред.) на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный областью пониженного атмосферного давления. Ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами, возможен град. Умеренный северо-западный ветер, местами усилится до 15 м/с", — рассказали синоптики.

Температура воздуха на полуострове в выходные дни ночью составит +15…+20 градусов, на побережье — +21…+26; днем — +29…+34, в горах — +22…+27.

В Симферополе в субботу и воскресенье ночью будет без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров ночью покажут +19…+21 градусов, днем — +31…+33.