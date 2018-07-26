Англичанам разрешат ходить в шортах на работу в жару

Как пишет The Telegraph , в ответ на экстремальные климатические условия парламентарии предлагают радикальные меры. Например, разрешить людям приходить на работу в шортах и футболках.

Народные избранники намерены вместе с учреждениями здравоохранения выпустить рекомендации по отмене офисного дресс-кода. Правда, пока не ясно, придется ли для этого издавать специальный декрет и разрешат ли самим членам Палаты общин являться на службу в пляжном виде.

Между тем сегодняшний день обещает стать самым жарким за всю историю королевства. В среду на этой неделе столбик термометра в некоторых регионах уже поднимался до отмеки 37 градусов по Цельсию, а в пятницу, по прогнозам метеорологов, будет побит рекорд августа 2003 года.

Тогда в городке Фавершам графства Кент температура достигла 38 с половиной градусов. Правительственные стандарты признают рабочий процесс безопасным для здоровья сотрудников при условии, что температура на улице не опускается ниже 16 градусов. А вот верхнего предельно допустимого порога пока не введено.