Англичанам разрешат ходить в шортах на работу в жару 

Как пишет The Telegraph, в ответ на экстремальные климатические условия парламентарии предлагают радикальные меры. Например, разрешить людям приходить на работу в шортах и футболках.
Народные избранники намерены вместе с учреждениями здравоохранения выпустить рекомендации по отмене офисного дресс-кода. Правда, пока не ясно, придется ли для этого издавать специальный декрет и разрешат ли самим членам Палаты общин являться на службу в пляжном виде.
Между тем сегодняшний день обещает стать самым жарким за всю историю королевства. В среду на этой неделе столбик термометра в некоторых регионах уже поднимался до отмеки 37 градусов по Цельсию, а в пятницу, по прогнозам метеорологов, будет побит рекорд августа 2003 года.
Тогда в городке Фавершам графства Кент температура достигла 38 с половиной градусов. Правительственные стандарты признают рабочий процесс безопасным для здоровья сотрудников при условии, что температура на улице не опускается ниже 16 градусов. А вот верхнего предельно допустимого порога пока не введено.
The Telegraph отмечает, что большинство офисных помещений в Англии были построены еще в 1960-70-е годы, и их вентиляционные системы сейчас просто не справляются. В школах учителям приходится на свои деньги покупать вентиляторы, чтобы хоть как-то охладить классы. Не выдерживают и дороги. Так, трассу А543 в Уэльсе пришлось закрыть из-за того, что она буквально начала плавиться. Всего же только половина стратегического дорожного покрытия острова готова к тепловым перегрузкам, предупреждают авторы доклада. Также из-за деформации рельсового полотна на некоторых маршрутах скорость движения поездов пришлось ограничить в эти дни до 32 километров в час.