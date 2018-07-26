В лесах Архангельской области сняли особый противопожарный режим

АРХАНГЕЛЬСК , 26 июля. / ТАСС /. Особый противопожарный режим, который действовал в Архангельской области с 16 июля, в четверг отменен соответствующим указом губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и снижением класса пожарной опасности по условиям погоды особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 16 июля, отменяется указом губернатора Архангельской области с 26 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, в пятницу в регионе ожидаются дожди и понижение температуры днем до плюс 22 градусов. Дожди ожидаются также с середины следующей недели. Температура воздуха ожидается до +22+25 градусов в дневные часы.

С начала пожароопасного сезона на территории области ликвидированы 57 возгораний на общей площади более 480 га. Средняя площадь пожара составила 8,5 га. Основные причины возникновения пожаров в лесу — нарушение местным населением правил пожарной безопасности, сухие грозы, горящие свалки. На сегодняшний день действующих пожаров на территории области нет.