Ещё
В лесах Архангельской области сняли особый противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В лесах Архангельской области сняли особый противопожарный режим 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, который действовал в Архангельской области с 16 июля, в четверг отменен соответствующим указом губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
"В связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и снижением класса пожарной опасности по условиям погоды особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 16 июля, отменяется указом губернатора Архангельской области с 26 июля 2018 года", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в Севгидромете, в пятницу в регионе ожидаются дожди и понижение температуры днем до плюс 22 градусов. Дожди ожидаются также с середины следующей недели. Температура воздуха ожидается до +22+25 градусов в дневные часы.
С начала пожароопасного сезона на территории области ликвидированы 57 возгораний на общей площади более 480 га. Средняя площадь пожара составила 8,5 га. Основные причины возникновения пожаров в лесу — нарушение местным населением правил пожарной безопасности, сухие грозы, горящие свалки. На сегодняшний день действующих пожаров на территории области нет.
ТАСС: последние новости
Жаркая погода вернется в Центральную Россию к концу рабочей недели Рекордную температуру в 37 градусов зафиксировали в Сочи 25 июля В день матча Бразилия - Бельгия в Татарстане ожидается гроза и усиление ветра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня4
США поставили Турции серьезный ультиматум90
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии102
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу123
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие118
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение