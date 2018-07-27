Братск снова заволокло дымом от лесных пожаров

Дымом от лесных пожаров, который ветром приносит из соседнего Красноярского края , снова затянуло Братск . Уже несколько человек обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу с жалобами, сообщает 26 июля пресс-служба городской администрации.

Чтобы проверить, соответствует ли воздух, всем допустимым нормам, в том числе по уровню угарного газа и взвешенных частиц, были взяты пробы в двух районах — на улице Рябикова в районе дома №55 и в жилом районе Градостроитель. Заборы воздуха проводили специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому округу.

Вероятной причиной задымления являются лесные пожары в Красноярском крае, дым от которых ветром приносит в Братск. Как отмечает ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области», пожаров в Братском районе нет. Это подтверждают и данные правительства Иркутской области — на 27 июля в регионе нет ни одного нового пожара, более того уменьшилось количество возгораний в Катангском районе — сейчас там горит десять пожаров на площади чуть более 27,5 га.