Братск снова заволокло дымом от лесных пожаров 

Дымом от лесных пожаров, который ветром приносит из соседнего Красноярского края, снова затянуло Братск. Уже несколько человек обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу с жалобами, сообщает 26 июля пресс-служба городской администрации.
Чтобы проверить, соответствует ли воздух, всем допустимым нормам, в том числе по уровню угарного газа и взвешенных частиц, были взяты пробы в двух районах — на улице Рябикова в районе дома №55 и в жилом районе Градостроитель. Заборы воздуха проводили специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому округу.
«Качество атмосферного воздуха в задымленных районах находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Анализ замеров концентрации вредных веществ в воздухе, произведенных в Братске, показал, что их содержание не превышает предельно допустимых значений», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Вероятной причиной задымления являются лесные пожары в Красноярском крае, дым от которых ветром приносит в Братск. Как отмечает ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области», пожаров в Братском районе нет. Это подтверждают и данные правительства Иркутской области — на 27 июля в регионе нет ни одного нового пожара, более того уменьшилось количество возгораний в Катангском районе — сейчас там горит десять пожаров на площади чуть более 27,5 га.