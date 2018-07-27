Душный уик-энд: самарские синоптики прогнозируют до +35 в выходные дни

У горожан появится возможность сходить на пляж

Самарскую область возвращается по-настоящему летняя жара. В предстоящие выходные в регионе установится теплая и безветренная погода.

В субботу, 28 июля, в дневные часы столбик термометра поднимется до 30… 35 градусов со знаком плюс. Будет дуть небольшой ветер с востока, от 3 до 5 метров в секунду. При этом синоптики не ожидают осадков.

— Ночью в воскресенье, 29 июля, температура воздуха составит +17… +21 °С. Днем синоптики прогнозируют от +27 до +32, — рассказали в Приволжском УГМС.

По словам синоптиков, сейчас 63-й регион находится под влиянием антициклона. Из-за повышенного атмосферного давления в выходные на небе не будет туч, а солнце будет прогревать почву чуть дольше.