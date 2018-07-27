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Душный уик-энд: самарские синоптики прогнозируют до +35 в выходные дни
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Душный уик-энд: самарские синоптики прогнозируют до +35 в выходные дни 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
У горожан появится возможность сходить на пляж
В Самарскую область возвращается по-настоящему летняя жара. В предстоящие выходные в регионе установится теплая и безветренная погода.
В субботу, 28 июля, в дневные часы столбик термометра поднимется до 30… 35 градусов со знаком плюс. Будет дуть небольшой ветер с востока, от 3 до 5 метров в секунду. При этом синоптики не ожидают осадков.
— Ночью в воскресенье, 29 июля, температура воздуха составит +17… +21 °С. Днем синоптики прогнозируют от +27 до +32, — рассказали в Приволжском УГМС.
По словам синоптиков, сейчас 63-й регион находится под влиянием антициклона. Из-за повышенного атмосферного давления в выходные на небе не будет туч, а солнце будет прогревать почву чуть дольше.
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