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Уровень загрязнения воздуха в нацпарках и 20 крупнейших городах США признали равным
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Уровень загрязнения воздуха в нацпарках и 20 крупнейших городах США признали равным 

ТАСС 30 минут назад
В период с 1990 по 2014 годы концентрация озона в 33 крупнейших и наиболее посещаемых национальных парках США была равна концентрации озона в 20 крупнейших американских городах. Такие данные содержатся в новом исследовании ученых из Корнельского университета и Университета Айовы в США. Об этом сообщает издание Ecowatch.
В работе говорится, что качество воздуха в американских мегаполисах стало улучшаться после принятия обновленной версии «Акта о чистом воздухе» в 1990 г. Документ направлен на снижение выхлопных газов в атмосферу в секторе транспорта. Однако в национальных парках ситуация начала улучшаться только после принятия закона о региональном регулировании атмосферной дымки в 1999 г. Документ был направлен непосредственно на отдельные штаты и снижения выбросов в парках для улучшения видимости.
Авторы работы обнаружили, что количество дней с безопасным уровнем озона снижался более стабильно в городах, а не в парках. Ученые призвали к ужесточению законодательства для регулирования интенсивности атмосферной дымки в национальных парках.
"Несмотря на то, что национальные парки должны быть идеальными примерами нетронутого ландшафта, много людей подвергаются воздействию высокого уровня озона именно там, нанося ущерб своему здоровью", — отметил один из авторов исследования, ассистент профессора экономики Корнельского университета Иван Рудик.
Исследование показало, что есть категория людей, которые следят за данными качества воздуха и избегают посещения национальных парков, когда уровень озона завышен. Так, количество посетителей в среднем падает в два раза в национальных парках, когда показатели качества воздуха низкие.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил отменить принятый администрацией предыдущего президента страны Барака Обамы региональный закон об атмосферной дымке.
"Некоторые из аргументов, которые люди используют против регионального закона об атмосферной дымке, заключаются в том, что регулирование в этом вопросе не очень важно и влияние атмосферной дымки на здоровье человека переоценено. Однако действия людей показывают обратное: их заботит качество воздуха", — отметила Рудик.
Среди парков с особенно высоким загрязнением озоном — национальный парк «Секвойя» в южной части штата Невада, национальный парк «Акадия», который включает большую часть острова Маунт-Дезерт и прилегающие малые острова вблизи атлантического побережья штата Мэн, национальный парк Джошуа-Три в юго-восточной части Калифорнии.
Озон на уровне земной поверхности — один из основных компонентов фотохимического смога. Он образуется в результате реакции с солнечным светом таких загрязнителей, как окись азота, выбрасываемая в воздух машинами и промышленными предприятиями, и летучие органические соединения, выделяемые транспортными средствами, растворителями и промышленностью.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самые высокие уровни загрязнения воздуха озоном отмечаются в солнечную погоду. Согласно подсчетам организации, в 2016 г. 91% мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения превышал значения, установленные в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха. Загрязнение воздуха в городских и сельских районах привело к 4,2 млн преждевременных смертей.
Материал предоставлен проектом "+1".
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