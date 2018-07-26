Уровень загрязнения воздуха в нацпарках и 20 крупнейших городах США признали равным

В период с 1990 по 2014 годы концентрация озона в 33 крупнейших и наиболее посещаемых национальных парках США была равна концентрации озона в 20 крупнейших американских городах. Такие данные содержатся в новом исследовании ученых из Корнельского университета и Университета Айовы в США. Об этом сообщает издание Ecowatch.

В работе говорится, что качество воздуха в американских мегаполисах стало улучшаться после принятия обновленной версии «Акта о чистом воздухе» в 1990 г. Документ направлен на снижение выхлопных газов в атмосферу в секторе транспорта. Однако в национальных парках ситуация начала улучшаться только после принятия закона о региональном регулировании атмосферной дымки в 1999 г. Документ был направлен непосредственно на отдельные штаты и снижения выбросов в парках для улучшения видимости.

Авторы работы обнаружили, что количество дней с безопасным уровнем озона снижался более стабильно в городах, а не в парках. Ученые призвали к ужесточению законодательства для регулирования интенсивности атмосферной дымки в национальных парках.

"Несмотря на то, что национальные парки должны быть идеальными примерами нетронутого ландшафта, много людей подвергаются воздействию высокого уровня озона именно там, нанося ущерб своему здоровью", — отметил один из авторов исследования, ассистент профессора экономики Корнельского университета Иван Рудик.

Исследование показало, что есть категория людей, которые следят за данными качества воздуха и избегают посещения национальных парков, когда уровень озона завышен. Так, количество посетителей в среднем падает в два раза в национальных парках, когда показатели качества воздуха низкие.

"Некоторые из аргументов, которые люди используют против регионального закона об атмосферной дымке, заключаются в том, что регулирование в этом вопросе не очень важно и влияние атмосферной дымки на здоровье человека переоценено. Однако действия людей показывают обратное: их заботит качество воздуха", — отметила Рудик.

Среди парков с особенно высоким загрязнением озоном — национальный парк «Секвойя» в южной части штата Невада, национальный парк «Акадия», который включает большую часть острова Маунт-Дезерт и прилегающие малые острова вблизи атлантического побережья штата Мэн, национальный парк Джошуа-Три в юго-восточной части Калифорнии.

Озон на уровне земной поверхности — один из основных компонентов фотохимического смога. Он образуется в результате реакции с солнечным светом таких загрязнителей, как окись азота, выбрасываемая в воздух машинами и промышленными предприятиями, и летучие органические соединения, выделяемые транспортными средствами, растворителями и промышленностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самые высокие уровни загрязнения воздуха озоном отмечаются в солнечную погоду. Согласно подсчетам организации, в 2016 г. 91% мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения превышал значения, установленные в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха. Загрязнение воздуха в городских и сельских районах привело к 4,2 млн преждевременных смертей.

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