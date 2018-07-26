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МЧС снова обещает Ленобласти дожди, грозы и ветер
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МЧС снова обещает Ленобласти дожди, грозы и ветер 

Ivyborg.ru 35 минут назад
Вот уже неделю пресс-служба МЧС с завидной регулярностью пророчит дождь. Но видимо их прогнозам пока не суждено сбыться. Ленобласть терпеливо ждет.
По сообщению министерства, с 27 по 29 июля по области ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Но в то же время, в Выборгском и Подпорожском районах сохранится четвертый класс пожароопасности.
МЧС предупреждает о мерах предосторожности в грозу, и о запрете разжигания костров в лесу. Напомним, что первое сообщение о грядущих дождях появилось 19 июля.
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