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В Центральную Россию вернется жара
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Жаркая погода вернется в Центральную Россию к концу рабочей недели 

ТАСС 1 час назад
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Жаркая погода вернется на территорию Центральной России в пятницу. До +34 градусов воздух прогреется в Рязанской области. В Тульской, Брянской, Орловской и ряде других областей ожидается от +30 до +32.
Пресс-служба управления МЧС по Рязанской области в четверг распространила экстренное предупреждение о надвигающейся жаре. "На территории региона 27-29 июля ожидается +32-34 градуса, просьба воздержаться от посещения лесов, не разводить костры", — говорится в сообщении.
О повышении температуры воздуха до +29-32 градусов предупреждают метеорологи Владимирской, Тамбовской, Тульской и Калужской областей. Пик жары в Орловской области прогнозируется на 28 июля. "В субботу ожидается до +33 градусов. Сотрудники спасательного ведомства совместно с полицейскими будут патрулировать водоемы, территории лесов", — рассказала ТАСС начальник пресс-службы областного управления МЧС по Орловской области Наталья Акулова.
С небольшим запозданием, примерно к первым числам августа, жара до +34 градусов придет и в Тверскую область, где в ближайшие дни столбик термометра будет держаться на уровне +29-30. Такая же температура, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается в Курской и Белгородской областях, прогнозируются небольшие дожди, грозы и порывистый ветер до 17 м/с.
Центр погоды "Фобос" связывает наступление жары с набирающим силы юго-восточным потоком, который принесет на территорию Русской равнины теплый воздух из Средней Азии. "В зоне аномально высоких температур в конце рабочей недели окажется три четверти территории Европейской России", — сообщают синоптики.
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