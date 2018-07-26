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Американец не выдержал рекордной жары и угнал скорую
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Американец не выдержал рекордной жары и угнал скорую 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского города Меса, штат Аризона, угнал машину скорой помощи, потому что не хотел идти пешком в жаркую погоду. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.
37-летний Тодд Шелл (Todd Shell) выписался из больницы, вышел на улицу и обнаружил, что там невыносимо жарко. Возле больницы стояла пустая машина скорой помощи, только что доставившая нового пациента. Парамедики спешили и забыли вытащить ключ из замка зажигания. Шелл решил воспользоваться этим, сел в машину и уехал.
Вскоре полиция выследила угонщика по сигналу GPS-маяка, которым был оборудован автомобиль. После ареста Шелл объяснил, что направлялся домой за деньгами. По его словам, он планировал купить сэндвич, перекусить, а потом вернуть машину.
Мужчине предъявлены обвинения в незаконном использовании транспортного средства и бегстве от сотрудников правоохранительных органов.
Угон был совершен 24 июля, когда температура воздуха в соседнем Финиксе достигла рекордного уровня — 47 градусов. Издание Arizona Republic отмечает, что такая жара фиксировалась в этом городе только один раз — в 2014 году.
В июле сообщалось, что на улицах американского города Берлингтон, штат Вермонт, заметили голого пешехода. Он объяснил отсутствие одежды ужасной жарой — 39 градусов.
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