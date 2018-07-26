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Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области на 3 дня
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Штормовое предупреждение объявлено в Самарской области на 3 дня 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Особый режим будет действовать в 63 регионе с 27 по 30 июля. Ливни, натворившие немало бед в губернии, окончательно ушли с ее территории, считают синоптики. Уже с завтрашнего дня в Самарской области установится полнейший штиль и безоблачная погода. Дуновение ветра практически не будет ощущаться. Его направление, как и всю неделю, останется восточным, а скорость понизится с привычных 5-10 м/с до 2-7 м/с. Усилится он лишь к выходным. В субботу и в воскресенье ожидается до 11 м/с — такой ветер по шкале Бофорта классифицируется как сильный. Помимо отсутствия дождей в конце второго месяца лета установится довольно тёплая погода. Ночью воздух прогреется до 16-21 градуса, а днём будет достигать и 34-х. Поэтому в регион вернётся высокая пожароопасность. Жителей призывают помнить об этом при посещении лесов и отдыхе на собственных земельных участках.
Фото: pixabay.com
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