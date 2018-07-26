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Погода на «НАШЕСТВИИ-2018» под контролем Росгидромета
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Погода на «НАШЕСТВИИ-2018» под контролем Росгидромета 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 27 июля будет прогнозировать погоду над полем Большого Завидова.
Восемь дней осталось до «НАШЕСТВИЯ» 2018, а значит, пора неспешно собирать рюкзаки и сумки. В этом году организаторы фестиваля с особенной заботой отнеслись к сборам своих гостей на «Главное приключение года». Для того чтобы облегчить НАШим людям выбор фестивальной экипировки, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Росгидромет») готовится прогнозировать погоду над полем Большого Завидова Тверской области.
Прогнозирование погоды будет осуществляться при помощи данных, получаемых с метеостанции Конаково, а также метеорологического локатора, расположенного в Москве. Эти данные будут вноситься в расчётную мезомасштабную модель (эта модель показывает не только глобальные процессы, происходящие в атмосфере, она «знает» о рельефе местности и ее особенностях), дающую точный прогноз на территории с шагом до 7 километров. После этого информация сразу будет поступать на сайт Росгидромета и на официальный сайт фестиваля. Новости о погоде в Большом Завидове появятся уже завтра, 27 июля, а с 30 июля прогнозы станут почасовыми.
Напоминаем, что наиболее эффективный и точный прогноз погоды метеорологами может даваться на ближайшие 3 суток — точность в этом случае составляет 98 процентов.
Следите за новостями на сайте nashestvie.ru, в эфире и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио» и не пропустите обновления по предстоящему фестивалю «НАШЕСТВИЕ» 2018.
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