Погода на «НАШЕСТВИИ-2018» под контролем Росгидромета

Восемь дней осталось до «НАШЕСТВИЯ» 2018, а значит, пора неспешно собирать рюкзаки и сумки. В этом году организаторы фестиваля с особенной заботой отнеслись к сборам своих гостей на «Главное приключение года». Для того чтобы облегчить НАШим людям выбор фестивальной экипировки, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Росгидромет») готовится прогнозировать погоду над полем Большого Завидова Тверской области

Прогнозирование погоды будет осуществляться при помощи данных, получаемых с метеостанции Конаково , а также метеорологического локатора, расположенного в Москве . Эти данные будут вноситься в расчётную мезомасштабную модель (эта модель показывает не только глобальные процессы, происходящие в атмосфере, она «знает» о рельефе местности и ее особенностях), дающую точный прогноз на территории с шагом до 7 километров. После этого информация сразу будет поступать на сайт Росгидромета и на официальный сайт фестиваля. Новости о погоде в Большом Завидове появятся уже завтра, 27 июля, а с 30 июля прогнозы станут почасовыми.

Напоминаем, что наиболее эффективный и точный прогноз погоды метеорологами может даваться на ближайшие 3 суток — точность в этом случае составляет 98 процентов.

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