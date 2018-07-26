Гроза, дождь и затмение: природа преподнесёт сюрпризы в Архангельске

Архангельской области ожидаются дожди и грозы по прогнозу на пятницу, 27 июля. Об этом сообщает Северное УГМС.

В регионе будет переменная облачность, ветер южных направлений 2-7 м/с, местами порывы 12 м/с. Температура ночью +12, +17; днем +24, +29 градусов по Цельсию.

Кроме этого 27 июля произойдёт полное лунное затмение. Луна пройдёт через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Поскольку это произойдёт около апогея, это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке.