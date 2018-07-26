На птичьем рынке в центре Калининграда щенки и котята изнывают в клетках от жары и жажды

На птичьем рынке в торговом комплексе «Миллион друзей» на ул. Партизанской в Калининграде часть животных сидит в тесных клетках в духоте и жаре, у некоторых из них нет даже миски с водой. На это обратили внимание корреспонденты «Клопс», побывавшие в ТК в четверг, 26 июля.

По данным калининградского Гидрометцентра, в этот день температура воздуха составила +28 градусов. В крытом пластиком павильоне продают котят, щенков, хомяков, шиншилл и других животных, в том числе ежа. В помещении стоит духота, воздух раскалён. Два котёнка сидят в небольшой клетке, один из них не открывает глаз, другой тяжело дышит, высунув язык. Рядом клетка с двумя мохнатыми щенками, у них также нет воды.

Увидев телефон, на который журналисты делали снимки, появляется продавец.

"Вы не имеете права фотографировать, это моя собственность", — заявил мужчина и показал на табличку, где значится: «Фото с животными — 200 рублей».

"Я им даю воду, сейчас такая жара, они ни есть, ни пить не хотят", — продолжал торговец в ответ на замечание о том, что животные изнывают от жары. После чего мужчина попытался выхватить телефон из рук.

Правила торговли животными установлены постановлением правительства РФ от 1998 года. Раздел «Особенности продажи животных и растений» гласит: «Животные, предназначенные для продажи, должны содержаться в соответствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с животными в условиях, отвечающих санитарно-ветеринарным и зоогигиеническим требованиям к содержанию животных».

Ветврачи не раз предупреждали: в жару нужно обеспечить животному постоянный доступ к воде и содержать в хорошо проветриваемых помещениях. Тепловой удар имеет выраженные симптомы: повышение температуры тела до 40,5 градуса и выше, учащённое дыхание и сердцебиение, под кожей начинают выступать сосуды. Животное ложится на бок и прерывисто дышит, высовывает язык.

"Клопс" намерен обратиться с запросом в Роспотребнадзор и другие органы.

Ситуация на птичьем рынке давно беспокоит калининградских зоозащитников. Они заявляли, что почти все кошки и другие животные, продающиеся на местном птичьем рынке, погибают. По словам ветеринарного врача Ирины Сухомлиной, многие животные заражены инфекциями. На рынке, по словам врача, «шанс животного заразиться стремится к 100 процентам».