В Калмыкии сняли режим ЧС, введенный из-за засухи

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в восьми районах Калмыкии с 10 июля из-за засухи, снят. Ущерб от стихии оценивается в 250 млн рублей, от засухи в республике погибло 49 тыс. га посевных площадей, сообщил в четверг на пресс-конференции глава республики Алексей Орлов

В Калмыкии на протяжении нескольких месяцев — с апреля по июнь — держалась жаркая погода. Температура воздуха поднималась выше плюс 40 градусов, при этом осадков практически не было.

"В восьми районах был введен режим ЧС, — сказал Орлов. — 49 тыс. га посевных площадей под списанием — ничего не выросло и не вырастит. Потери на 250 млн рублей. Заявка (в Минсельхоз РФ ) отправлена на 180 млн, 70 млн рублей мы уже компенсировали из республиканского бюджета".

Глава региона отметил, что небольшая часть посевов была застрахована, поэтому "Росгосстрах" компенсирует потери примерно на 30 млн рублей. Тем не менее, несмотря на засуху, сельхозпроизводители республики ожидают неплохой урожай зерновых — на уровне средних показателей за последние десять лет.

"Мы ожидаем урожай зерновых на уровне 415 тыс. тонн — это неплохо. В прошлом году были хорошие погодные условия и урожай зерновых был рекордный — около 600 тыс. тонн. Если бы не засуха, мы бы в этом году превысили и этот показатель", — сказали ТАСС в республиканском министерстве сельского хозяйства.