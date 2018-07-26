Устрашающая красота: ночное небо над Краснодаром оказалось под властью молнии

Краснодар . 26 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае с конца прошлой недели действует экстренное предупреждение. Почти все районы Кубани оказались во власти стихии: на Черноморском побережье ожидается образования смерчей, курортные города заливает дождями, сельскохозяйственные угодья страдают от града.

Не остался в стороне и Краснодар. На протяжении нескольких дней в городе шли ливни, наиболее проблемные районы оказались буквально затопленными. А накануне ночью небо над краевой столицей поразили разряды молнии. Электрические искры напугали многих горожан, но самые смелые успели запечатлеть молнию с помощью камер мобильных телефонов. Снимки были опубликованы в социальных сетях.

К слову, вчера вечером молния поразила и пляжи Туапсинского района. К несчастью, там электрический разряд убил 39-летнего мужчину, купавшегося в море. Еще несколько человек пострадали.