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Устрашающая красота: ночное небо над Краснодаром оказалось под властью молнии
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Устрашающая красота: ночное небо над Краснодаром оказалось под властью молнии 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае с конца прошлой недели действует экстренное предупреждение. Почти все районы Кубани оказались во власти стихии: на Черноморском побережье ожидается образования смерчей, курортные города заливает дождями, сельскохозяйственные угодья страдают от града.
Не остался в стороне и Краснодар. На протяжении нескольких дней в городе шли ливни, наиболее проблемные районы оказались буквально затопленными. А накануне ночью небо над краевой столицей поразили разряды молнии. Электрические искры напугали многих горожан, но самые смелые успели запечатлеть молнию с помощью камер мобильных телефонов. Снимки были опубликованы в социальных сетях.
К слову, вчера вечером молния поразила и пляжи Туапсинского района. К несчастью, там электрический разряд убил 39-летнего мужчину, купавшегося в море. Еще несколько человек пострадали.
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