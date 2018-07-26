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Минздрав советует пить больше воды и покрывать голову
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Минздрав советует пить больше воды и покрывать голову 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Минздрав опубликовал рекомендации, как пережить жару. Специалисты советуют в жаркие дни, когда термометры показывают не менее 25 градусов, нужно сократить время пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поэтому прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль. Как правило, это время до 10 и после 16 часов. А вот если погода очень жаркая, температура поднимается до 30 градусов и выше, то прогулки лучше совершать до 9 и после 19-20 часов.
Если день ожидается жарким, Минздрав рекомендует выйти из дома раньше обычного графика, чтобы добираться до работы было комфортнее. Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10 часов, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша.
«Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. В часы же вечерней прохлады старайтесь не сокращать физическую активность. Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны», — советует Минздрав.
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