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Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах
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Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Для того, чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов», — уточняют медики.
Не стоит злоупотреблять прогулками под солнцем. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если на градусниках плюс 25, то лучше всего прогуливаться до десяти утра и днем, после 16 часов. А вот если погода очень жаркая, когда температура поднимается до 30 градусов и выше, то прогулки лучше совершать до утра и после семи-восьми часов вечера. На работу тоже лучше приезжать пораньше на радость начальникам.
"Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10:00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе", — советуют в Минздраве.
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