Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах

«Для того, чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов», — уточняют медики.

Не стоит злоупотреблять прогулками под солнцем. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если на градусниках плюс 25, то лучше всего прогуливаться до десяти утра и днем, после 16 часов. А вот если погода очень жаркая, когда температура поднимается до 30 градусов и выше, то прогулки лучше совершать до утра и после семи-восьми часов вечера. На работу тоже лучше приезжать пораньше на радость начальникам.