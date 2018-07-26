В Киеве свалили потоп на компьютерный сбой

Об этом сообщил руководитель КК «Киевавтодор» на брифинге в КГГА о ликвидации последствий затопления города.

«В результате размыва песочной опоры проездного моста по улице Кирилловской на проезжую часть высыпалось до 60-70 см песка, что явилось основой причиной остановки автомобильного движения», — заявил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.

По его словам, с начала лета в Киеве проводится капитальный ремонт магистрали по улице Елены Телеги и разрушение опоры моста в результате сильного дождя приведет к удлинению сроков окончания работ.

Кроме того, он рассказал, что на перекрестке улиц Елены Телеги и улицы Мельникова, где также перед затоплением проводился капитальный ремонт асфальтового покрытия, 25 июля на магистрали нижнего уровня дороги образовалось озеро высотой до 2,2 метров. Несмотря на то, что в этом месте установлены откачивающие воду насосы, в связи с сильным ливнем автоматика отключила электроснабжение, что привело к сильному затоплению.

«Дождь был очень сильный, поэтому произошел сбой компьютерной системы», — сказал топ-менеджер.

По прогнозам метеорологов циклон пока остается над территорией Украины , хотя сместился к югу. Но сегодня еще возможен в Киеве дождь и ситуация может повториться.

Ранее в КГГА заявили, что потоп в Киеве — всего лишь форс-мажор, а следовательно, компенсировать убытки никто не будет.