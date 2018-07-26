Ещё
В Киеве свалили потоп на компьютерный сбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

В Киеве свалили потоп на компьютерный сбой 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил руководитель КК «Киевавтодор» на брифинге в КГГА о ликвидации последствий затопления города.
«В результате размыва песочной опоры проездного моста по улице Кирилловской на проезжую часть высыпалось до 60-70 см песка, что явилось основой причиной остановки автомобильного движения», — заявил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.
По его словам, с начала лета в Киеве проводится капитальный ремонт магистрали по улице Елены Телеги и разрушение опоры моста в результате сильного дождя приведет к удлинению сроков окончания работ.
Кроме того, он рассказал, что на перекрестке улиц Елены Телеги и улицы Мельникова, где также перед затоплением проводился капитальный ремонт асфальтового покрытия, 25 июля на магистрали нижнего уровня дороги образовалось озеро высотой до 2,2 метров. Несмотря на то, что в этом месте установлены откачивающие воду насосы, в связи с сильным ливнем автоматика отключила электроснабжение, что привело к сильному затоплению.
«Дождь был очень сильный, поэтому произошел сбой компьютерной системы», — сказал топ-менеджер.
По прогнозам метеорологов циклон пока остается над территорией Украины, хотя сместился к югу. Но сегодня еще возможен в Киеве дождь и ситуация может повториться.
Ранее в КГГА заявили, что потоп в Киеве — всего лишь форс-мажор, а следовательно, компенсировать убытки никто не будет.
Украина.ру: последние новости
Пришли дожди тушить пожары: Украине пророчат потоп Непогода обесточила 66 населенных пункта в пяти областях Украины Крымский мост начали застилать «бархатом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
С Крымским мостом может произойти страшное420
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР106
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение