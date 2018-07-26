В трёх районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за града 

В Брюховецком, Павловском и Тимашевском районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщают «Юга.ру».
Соответствующее решение принял губернатор Вениамин Кондратьев. Распоряжение опубликовано на портале органов исполнительной власти региона.
Введение режима ЧС связано с крупным градом, который выпал 30 июня. Осадки погубили 21 тыс. га и повредили 37,6 тыс. га сельскохозяйственных культур.
Руководителем сил и средств, привлечённых для ликвидации последствий, назначен заместитель главы края Андрей Коробка.
Ранее на Кубани вводили режим повышенной готовности из-за возможных смерчей.
8 июля URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области.