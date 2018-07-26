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Грозы и ливни: в пятницу Архангельскую область ждет непогода
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Грозы и ливни: в пятницу Архангельскую область ждет непогода 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Осадки обещают и сегодня
Прятать купальники рано, но зонты достать пора — завтра в Архангельской области будут греметь грозы и лить дожди. По прогнозам Северного УГМС, местами возможно шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с.
— Будет тепло, в субботу дожди пройдут местами, в южных районах области в основном, в воскресенье, 29 июля без осадков, до +22°, — пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.
Медики напоминают: зной опасен для здоровья. Старайтесь избегать пика солнцепека, особенно, если вы входите в группу риска. В самые жаркие часы с 12.00 до 16.00 проводите в тени.
— Пейте простую воду без газа, или минеральную воду с содержанием калия, кальция и магнезия. При этом сладких газированных напитков, лимонадов лучше избегать. Они могут усложнить работу почек и печени, когда нагрузка на них во время жары и без того сильно увеличивается, — подчеркивают специалисты Архангельского центра медицинской профилактики.
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