Грозы и ливни: в пятницу Архангельскую область ждет непогода

Осадки обещают и сегодня

Прятать купальники рано, но зонты достать пора — завтра в Архангельской области будут греметь грозы и лить дожди. По прогнозам Северного УГМС, местами возможно шквалистое усиление ветра порывами 15–20 м/с.

— Будет тепло, в субботу дожди пройдут местами, в южных районах области в основном, в воскресенье, 29 июля без осадков, до +22°, — пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.

Медики напоминают: зной опасен для здоровья. Старайтесь избегать пика солнцепека, особенно, если вы входите в группу риска. В самые жаркие часы с 12.00 до 16.00 проводите в тени.

— Пейте простую воду без газа, или минеральную воду с содержанием калия, кальция и магнезия. При этом сладких газированных напитков, лимонадов лучше избегать. Они могут усложнить работу почек и печени, когда нагрузка на них во время жары и без того сильно увеличивается, — подчеркивают специалисты Архангельского центра медицинской профилактики.