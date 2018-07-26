Житель Петербурга подал петицию на жаркое лето

Пенсионер Санкт‐Петербурга написал петицию на аномальную жару. Он попросил власти согнать тучи над городом. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».

Алексей Родионов опубликовал петицию на сайте change.org. Он обратился к правительству с просьбой устранить аномальную жару, которая уже вторую неделю беспокоит петербуржцев. Сообщается, что температура днем составляет от 28 до 32 градусов тепла. Ее не сбивает даже периодическая облачность.

По словам Родионова, именно местные власти виновны в том, что в Северной столице России не идет дождь. «От лица жителей нашего города хочу подать петицию на аномальную жару в нашем городе и прошу Правительство принять необходимые меры, а именно согнать тучи над городом. Если на праздники у нас в стране разгоняют тучи, чтобы дождя не было, значит должна быть технология, которая сможет согнать их обратно, поэтому прошу принять меры», — сказано в тексте петиции.