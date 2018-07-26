Чтобы не перегреться. Какие правила нужно соблюдать при зное и жаре?

Свердловской области установилась стойкая летняя жара и практически безветренная погода, которая может привести к обморокам и тепловым ударам. Специалист в области кардиологии посоветовал уральцам придерживаться пяти простых правил, чтобы обезопасить себя и свое здоровье.

Совет первый. Одежда

В жаркую погоду старайтесь носить легкую одежду свободного кроя из натуральных тканей.

«Это позволит циркулировать воздуху вокруг тела и будет поддерживать нормальную температуру тела», — считает специалист.

Совет второй. Кондиционер и проветривание

В городских условиях нужно как можно меньше находиться на солнце: по улице перемещаться по теневой стороне, а придя в помещение, включить кондиционер. Важно знать, что температура холодного воздуха в кондиционере должна быть на 6-8 градусов ниже, чем температура на улице. Но при этом не ниже 23 градусов.

«При резком изменении температуры окружающей среды организм человека не успевает приспособиться к переменам. Спазм сосудов уменьшает возможности для тока крови, а когда она ещё и «сгущается» из-за потери жидкости, то сердцу приходится трудиться в слишком тяжёлых условиях», — отмечает Денис Николин.

Если кондиционера нет, то постарайтесь обеспечить естественное движение воздуха в помещении.

Совет третий. Вода

Пить много прохладной, но не ледяной воды.

«Важно исключить газированные и сладкие напитки, так как они не приводят к утолению жажды, а только провоцируют избыточное потребление жидкости», — говорит врач.

Совет четвертый. Сигареты и алкоголь

На жаре нужно как меньше курить, естественно, как можно меньше употреблять алкоголь. А лучше вообще исключить эти возможности.

«У курильщиков кровь более густая, а значит, выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь приводит к обезвоживанию клеток организма и тоже служит причиной «сгущения» крови», — констатирует кардиолог.

Совет пятый. Признаки перегрева

Поберегите себя от излишних физических нагрузок.

«Если появятся признаки перегрева (головокружение, подташнивание, жажда), то срочно уйдите в тень, попейте воды, расстегните одежду, оботрите кожу влажным полотенцем», — заключает Дмитрий Николин.