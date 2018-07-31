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Книги и газеты снова в моде. На Советской площади Воронежа откроется читальня на свежем воздухе
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Книги и газеты снова в моде. На Советской площади Воронежа откроется читальня на свежем воздухе 

Вести Воронеж 14 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане смогут взять издания из фондов Никитинской библиотеки. Открытые летние читальни меняют местоположение — одной из площадок проекта в этом году станет Советская площадь. В рамках акции воронежцы могут почитать издания из фондов Никитинской библиотеки на свежем воздухе. Сотрудники книгохранилища говорят, посетителей у них стало больше — с начала года воронежцы успели изучить свыше 8 млн книг. В моду вновь входят и печатные СМИ — сейчас их приобретает каждый четвёртый жителей страны. Для поклонников периодики в регионе модернизируют сеть распространения общественно-политической и книжной продукции. Правительство региона и администрация города софинансируют строительство торговых точек нового формата — на месте маленьких газетных киосков ставят полноценные павильоны. В них воронежцы покупают в два раза больше газет и в пять раз больше книг.
— Я предпочитаю живые газеты, живые журналы. У меня двое детей, и мы постоянно приходим в «Сегодня-пресс Воронеж» покупать себе и детям журналы — детские и взрослые. Это несравнимо с тем, что было до этого. Сюда можно зайти и вне зависимости от того, снег, грязь, ливень на улице, спокойно выбрать журнал или книгу, — поделился воронежец Виталий Лысиков. Павильоны открывают в рамках пилотного проекта — до конца года в городе установят ещё шесть таких объектов. Если всё пройдёт успешно, павильоны могут появиться в райцентре — например, в Борисоглебске и Павловске.
— Мы сейчас пытаемся поддержать инициативу, новое отношение к рынку. Рассчитываем, что наш проект закончится в 2020 году. Мы всем создаём равные условия, у нас четыре сети. Тех, кто хотят что-то делать, поддерживаем. Они вкладывают свои средства, а мы им компенсируем часть затрат, — рассказал врио руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Илья Сахаров.
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