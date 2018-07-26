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«Градус» возьмут под прицел камеры «Безопасного города»
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«Градус» возьмут под прицел камеры «Безопасного города» 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
К 1 августа возле калужского бара «Градус» на пересечении Тульской и Николо-Козинской будут смонтированы интегрированные в систему «Безопасный город» камеры видеонаблюдения. Об этом жителям домов-соседей «Градуса», которые 25 июля пришли на прием к городскому голове и пожаловались на посетителей этого заведения, мешающих им спать по ночам, сообщил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Фото пресс-службы городской управы Калуги Как сообщили в пресс-службе городской управы, Разумовский также дал поручение своим подчиненным обратиться в УМВД России по Калуге с просьбой выставить мобильный пост у «Градуса» и подготовить законопроект, наделяющий орган местного самоуправления выдавать, а при необходимости — отзывать разрешительные документы на открытие объектов общепита. Сейчас муниципалитет такой возможности лишен и, следовательно, бессилен против таких заведений, как «Градус». Напомним, в мае этого года Дмитрий Разумовский заявил о намерении встретиться с владельцем бара «Градус». Городской голова тогда выразил надежду, что ему удастся убедить предпринимателя заняться другим, «высокотехнологичным бизнесом». О результатах этой встречи в пресс-релизе пресс-службы горуправы не сообщается.
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