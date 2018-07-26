Жара мешает россиянам работать

Более трети россиян признались, что работаю летом хуже. Их отвлекает погода и близость каникул.

О падении своей трудоспособности рассказали 35% жителей страны, следует из данных опроса Superjob. В качестве факторов, которые не дают сосредоточиться на рабочем месте, они отметили жару, «отпускное» настроение и накопившуюся усталость.

45% респондентов не заметили за собой каких-либо изменений июне-августе, 20% — затруднились с ответом.

Ранее News.ru выяснил, почему россияне работают много, а получают мало. Оказалось, что на зарплаты влияют перекуры.