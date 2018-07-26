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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в августе
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в августе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Последний месяц лета в Москве отметится нежаркой погодой, температура воздуха не будет превышать 30 градусов, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«По предварительным прогнозам Гидрометцентра, жарким август месяц скорее всего не будет. В первые пять дней не давался прогноз дневной температуры выше 25-30 градусов, поэтому максимум, что ожидается — где-то 23-28 градусов», — сказала Позднякова.
Она отметила, что в августе осадков в столице выпадет не больше, чем в июле.
«По осадкам август обещает быть чуть выше климатической нормы, но осадки в августе не столь значительны, как в июле, поэтому будем надеяться, что если и выпадет, то такое же количество, как в июле», — добавила Позднякова.
Ранее она сообщила, что 28 июля температура воздуха в Москве может подняться до самого высокого значения с начала месяца и превысить 30 градусов. При этом повторения аномальной жары 2010 года в городе не ожидается.
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