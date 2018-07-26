В московском женском СИЗО-6 привели в соответствие норму площади на заключенного

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Московское женское СИЗО-6 «Печатники» стало первым в столице следственным изолятором , где соблюдается норма площади на одного заключенного. Как сообщил ТАСС начальник СИЗО Андрей Шубин, у них более месяца не зафиксирована переполненность.

"Впервые более месяца отсутствует перелимит. Норма 4 кв. метра площади на человека соблюдается", — сказал он.

Шубин отметил, что «Печатники» стал первым следственным изолятором, в котором данная норма приведена в соответствие. Сейчас в СИЗО содержатся 865 человек.

Всего в Москве семь следственных изоляторов, один из них находится на реконструкции.