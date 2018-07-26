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В московском женском СИЗО-6 привели в соответствие норму площади на заключенного
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В московском женском СИЗО-6 привели в соответствие норму площади на заключенного 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московское женское СИЗО-6 «Печатники» стало первым в столице следственным изолятором, где соблюдается норма площади на одного заключенного. Как сообщил ТАСС начальник СИЗО Андрей Шубин, у них более месяца не зафиксирована переполненность.
"Впервые более месяца отсутствует перелимит. Норма 4 кв. метра площади на человека соблюдается", — сказал он.
Шубин отметил, что «Печатники» стал первым следственным изолятором, в котором данная норма приведена в соответствие. Сейчас в СИЗО содержатся 865 человек.
Всего в Москве семь следственных изоляторов, один из них находится на реконструкции.
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