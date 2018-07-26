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В Волгограде «МЭТ» высыпал щебенку на трамвайные пути
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В Волгограде «МЭТ» высыпал щебенку на трамвайные пути 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты волгоградского «Метроэлектротранса» обновили щебеночное покрытие на некоторых участках трамвайных путей после сильных дождей. Напомним, 15 июля выпала почти двухмесячная норма осадков.
По данным пресс-службы городской администрации, рабочие также устранили наносы грунта на трамвайных путях в Советском районе и восстановили участок полотна в Тракторозаводском районе.
От сильных ливневых потоков образовались вымоины и на путях в Дзержинском районе. Здесь восстановлен щебневый настил.
В настоящее время работы по устранению последствий ливней завершаются. В ближайшие два дня будут ликвидированы последние незначительные вымоины.
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