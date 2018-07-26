В Волгограде «МЭТ» высыпал щебенку на трамвайные пути 

Специалисты волгоградского «Метроэлектротранса» обновили щебеночное покрытие на некоторых участках трамвайных путей после сильных дождей. Напомним, 15 июля выпала почти двухмесячная норма осадков.
По данным пресс-службы городской администрации, рабочие также устранили наносы грунта на трамвайных путях в Советском районе и восстановили участок полотна в Тракторозаводском районе.
От сильных ливневых потоков образовались вымоины и на путях в Дзержинском районе. Здесь восстановлен щебневый настил.
В настоящее время работы по устранению последствий ливней завершаются. В ближайшие два дня будут ликвидированы последние незначительные вымоины.