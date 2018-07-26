Пришли дожди тушить пожары: Украине пророчат потоп

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Осадки ожидаются на западе и севере страны, местами сильные ливни с грозами. На остальной территории — без существенных осадков, а на юге — жара.

"Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, Север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории — без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики", — сообщила синоптик Наталья Диденко.

26-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Днем 26 июля прогнозируют подъем уровня воды в реках бассейна Прута и Днестра.

В частности, в районе Залищиков вода поднимется на 540-590 см над нулем поста, возле Черновцов — на 370-420 см, в горах — до 1 м, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 м с начальным затоплением заводей и хозобъектов в Путильском и Новоселицкому районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье затопило подвалы жилых домов.