Пришли дожди тушить пожары: Украине пророчат потоп 

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Осадки ожидаются на западе и севере страны, местами сильные ливни с грозами. На остальной территории — без существенных осадков, а на юге — жара.
"Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, Север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории — без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики", — сообщила синоптик Наталья Диденко.
26-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Днем 26 июля прогнозируют подъем уровня воды в реках бассейна Прута и Днестра.
В частности, в районе Залищиков вода поднимется на 540-590 см над нулем поста, возле Черновцов — на 370-420 см, в горах — до 1 м, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 м с начальным затоплением заводей и хозобъектов в Путильском и Новоселицкому районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.
Ранее сообщалось, что в Прикарпатье затопило подвалы жилых домов.