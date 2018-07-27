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Режим ЧС ввели на территории Чувашии в связи с засухой на полях
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Режим ЧС ввели на территории Чувашии в связи с засухой на полях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мой город Чебоксары
ТАСС, 27 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Чувашии в связи с засухой с 27 июля до особого распоряжения. Об этом сообщает в пятницу государственный комитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
"Распоряжением главы Чувашской Республики с 27 июля 2018 года до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, — говорится в сообщении. — Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики совместно с государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации".
Районным властям рекомендовано утвердить планы мероприятий по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи. В районах также будут созданы оперативные штабы по определению размера нанесенного ущерба и принятию необходимых мер.
По информации комитета, причинами засухи стала жаркая погода во второй декаде июля. В этот период в республике установилась погода со средней температурой +21-21,5 градусов. Это выше климатической нормы на 2-2,5 градуса. Запас влаги на территории практически всей республики был меньше средних многолетних значений.
Ранее сообщалось, что власти четырех районов Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи на полях. Соответствующее распоряжение принято властями Батыревского, Комсомольского, Шемуршинского и Цивильского районов.
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